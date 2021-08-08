حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

الوكيل الإخباري- تنفذ بلدية معان الكبرى حملة إزالة للمباني الترابية الآيلة للسقوط في أحياء مدينة معان، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير شروط السلامة العامة للسكان.

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وقال رئيس لجنة بلدية معان خالد الحجاج ، اليوم الأحد، إن البلدية بدأت بإزالة العديد من المباني الترابية الآيلة للسقوط والتي تشكل مخاطر عديدة على السكان المحيطين بها والبيئة العامة، بالتعاون بين الدائرة الهندسية في البلدية ولجنة السلامة العامة وأصحاب المباني.



ودعا رئيس البلدية المواطنين ممن يمتلكون مباني ترابية قديمة أو مهجورة ويرغبون بإزالتها إلى التواصل مع البلدية، والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى تتعلق بأية مخاطر تنتج عن أية مباني ترابية آيلة للسقوط للتعامل معها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.