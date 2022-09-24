حملة لإزالة أشجار في إربد

الوكيل الإخباري-

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أكدت بلدية اربد الكبرى، قيامها بازالة أشجار من الجزر الوسطية في مناطق غربية من المحافظة.وقالت البلدية في منشور لها عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السبت، إن كوادرها قامت على مدار اليومين الماضيين بإزالة الأشجار من الجزيرة الوسطية في شارع فلسطين في المنطقة الواقعة غرب مستشفى الأميرة بسمة باتجاه وادي الغفر، وذلك بعد ان باتت ارتفاعات هذه الأشجار تشكل خطورة على اسلاك الكهرباء في المنطقة، وباتت تحجب الرؤيا امام السائقين.وأكدت البلدية بانه لا يمكن قص هذه النوعية من الأشجار، كما انه يصعب تقليمها لتشابكها مع اسلاك الكهرباء، وحرصاً على السلامة العامة، قامت البلدية بإزالتها على ان تقوم بعمل صيانة للجزيرة الوسطية بشكل كامل وزراعتها بنوعيات مناسبة من الأشجار "أشجار مقزمة" كما فعلت سابقاً في عدد من شوارع المدينة.