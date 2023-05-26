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الجمعة، 26-05-2023 06:52 م

حنيفات: وعود سعودية برفع الحظر عن استيراد الأغنام من الأردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة، خالد حنيفات، إن الأردن لديه صادرات من الأغنام إلى السوق الخليجي، عبر السوق السعوديّ، حيث أن العام الماضي وصل الرقم إلى 600 ألف رأس.

وأضاف حنيفات،في تصريحات صحفية، "هذا العام أصبنا بعثرة جديدة من الحمى القلاعية، وبناء على ذلك ووفق ما هو متفق عليه عالميًا، ووفق منشورات منظمة صحة الحيوان، أيّ دولة يصاب فيها هنالك إجراءات احترازية للدول المستوردة منها؛ لذلك تم إيقاف صادرات الأغنام منذ 1 شباط 2023".

وزاد، "تجاوزنا هذه الإصابة بطريقة علمية وفق البروتكولات الموضوعة من منظمة صحة الحيوان، وقد أثنت المنظمة على الإجراءات الاحترافية والمهنية التي قامت بها الوزارة، وتم رفع الإصابة من منشورات المنظمة فيما يتعلق بالأردن".

وأكمل، "بموجب ذلك، تم تقديم طلب إلى الأشقاء في السعودية وتم رفع الحظر عن صادرات الأغنام، لكن فوجئنا بعد رفع الحظر بعدة أيام، بوجود تعليق رفع الحظر".

وبين، "أن الوزارة قامت بالتواصل مع الأشقاء في السعودية، وللآن هنالك وعود بإنهاء الحظر وفق إجراءات محددة".

وأكد أن الوزارة ليس لديها أيّة مشاكل مع الاعتبار أن القرار يعد سياديًا للسعودية، "ولا نستطيع التدخل فيه، وقد أبلغنا التجار بأن القرار ليس من الوزارة".

ونوه إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا بإيقاف استيراد المواشي الحية من أيّ منشأ على اعتبار أن المواشي الموجودة في البلاد تغطي حاجة المملكة.

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