حوارية حول الجرائم الإلكترونية بمعهد مهني المشارع

الوكيل الاخباري - نظم معهد تدريب مهني المشارع بلواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية شرطة غرب إربد، اليوم الخميس، جلسة حوارية توعوية حول الجرائم الإلكترونية، بمشاركة مجموعة من الفتيات المتدربات في المعهد.



وتحدث النقيب خالد الشلول من قسم الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة غرب إربد، عن مفهوم الجرائم الإلكترونية، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

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