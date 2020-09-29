خدمات جديدة من الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري

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- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق خدمات جديدة للمنشآت تمكنها من الاستفسار عن العاملين لديها المشمولين بالضمان الاجتماعي في اي شهر من الاشهر السابقة، منذ تاريخ شمول المنشأة ولغاية تاريخه.وللاستفادة من هذه الخدمة، فيتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية ومن ثم نافذة ' البيانات التفصيلية' ومن ثم الضغط على خانة ' الموظفون الفعالون' ومن ثم اختيار الشهر والسنة التي يرغب ضابط الارتباط الاستعلام عن المؤمن عليهم المشمولين في ذلك الشهر .اما الخدمة الاخرى التي تم اطلاقها، فتتمثل بخدمة الاستعلام عن ' نواقص بيانات أجور كانون ثاني' والتي ستمكن ضباط الارتباط من استكمال هذه النواقص تجنباً لترتيب المزيد من الغرامات والفوائد . وللاستفادة من هذه الخدمة يتوجب على ضابط الارتباط الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية ومن ثم الضغط على ' البيانات التفصيلية' ومن ثم الضغط على خانة ' الرواتب غير المدخلة'.كما اعلنت المؤسسة عزمها اطلاق المزيد من الخدمات الخاصة بالمنشآت خلال الايام والاسابيع القادمة على النحو الذي لا يلزم ضباط ارتباط المنشآت مراجعة اَي من فروع المؤسسة الا في حالات استثنائية.