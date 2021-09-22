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الأربعاء، 22-09-2021 01:41 م

خطة أمنية خاصة لمهرجان جرش

الامن


الوكيل الإخباري - مع بدء تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون زار مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة صباح اليوم موقع المهرجان ، حيث تفقد سير الإجراءات الشرطية والاستعدادات الأمنية والمرورية المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام خلال أيام المهرجان .

وأكد مدير الأمن العام خلال تصريح صحفي وصل " الوكيل الإخباري " إلى ضرورة انفاذ الخطة الأمنية والمرورية بالتعاون مع ادارة مهرجان جرش والاجهزة الامنية والحكام الاداريين ووفق اعلى درجات التنسيق والجاهزية لتنفيذ الخطة الامنية الهادفة لتأمين سير المهرجان والحفاظ على الأمن والنظام خلاله،وبما يضمن سلاسة إجراءات الدخول والخروج لمرتادي المهرجان وبأجواء ملائمة تتيح الاستمتاع بكافة فقراته وفعالياته  .

ووجه الحواتمة المشاركين في هذا الواجب من مكونات المديرية من شرطة ودفاع مدني ودرك ان يظهروا الحرفية والحس الامني وأن يعكسوا الصورة الحقيقية لرجل الامن العام في الانضباطية والحرفية وان يقوموا بواجبهم على أكمل وجه منذ بداية الفعاليات وحتى انتهائها؛ ليشعر المواطن والمقيم والسائح على حد سواء بالأمن والطمأنينة، ليعكس الصورة الحضارية والمشرقة للأردن كما أرادها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

واستمع مدير الامن العام لإيجاز قدمه قائد امن إقليم الشمال أوجز فيه جملة الإجراءات والخطط الشرطية والأمنية التي وضعت  لتأمين سير المهرجان وتغطية كافة فعالياته وجوانبه الأمنية والمرورية والتنظيمية .

كما وبيَّن الامكانات والتقنيات التي سخرتها الإدارات الشرطية والدفاع المدني وقوات الدرك والأجهزة الامنية الاخرى؛لخدمة مرتادي المهرجان، وبما يسهل عمليات الدخول والخروج من وإلى الموقع.

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