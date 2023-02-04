خلال 48 ساعة .. وفاة 5 أطفال بحوادث حريق في المملكة

الوكيل الاخباري - رغم التحذيرات المستمرة من مديرية الدفاع المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر في فصل الشتاء خلال التعامل مع المدافئ، فإن حوادث الوفاة نتيجة الاختناق والحرائق ما زالت تحصد الأرواح وذلك بعد وفاة 5 أطفال بحادثين منفصلين خلال 48 ساعة.

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فجر يوم الخميس توفي 3 أطفال جراء حريق اندلع داخل أحد المنازل في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء شمال شرقي عمان.



وأكدت مصادر أمنية انه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.



والأطفال الذين توفوا هم (جود شادي محمد أبو عيشة) و(أوس شادي محمد أبو عيشة) و(هدى شادي محمد أبو عيشة) وأعمارهم تترواح بين 4 أعوام والعام الواحد، حيث تم تشييع جثامينهم في مقبرة الهاشمية وسط حالة كبيرة من الحزن خيمت على سكان المحافظة.



وفاة طفلتين بجرش

وفي محافظة جرش، توفيت طفلتان، أمس الجمعة، إثر اختناقهما بمدفأة غاز في منطقة ريمون، وفق مصادر أمنية.



وجرى إسعاف الطفلتين (نور محمد عبد الله الزيادنة) و(راما خالد عبدالله الزيادنة) إلى مستشفى جرش الحكومي إلا أنهما فارقتا الحياة داخل المستشفى، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.



من جهته قال مدير مستشفى جرش الحكومي، صادق العتوم، إن "الطفلتين تبلغان 15 و16 عاما وإن سبب الوفاة هو الاختناق".



والطفلتان هما ابنتا عم وصديقتان مقربتان لبعضهما البعض، كانتا تستعدان لبدء للفصل الثاني، حيث ‏نعى وزيرُ التَّربية والتعليم عزمي محافظة، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبتين "راما ونور" من الصف العاشر من مدرسة ريمون الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، إثر وفاتهما بحادث الاختناق المؤسف.