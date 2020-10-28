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الأربعاء، 28-10-2020 04:43 م

خلطات اسفلتية لشوارع وقاص بالأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري- بدأت بلدية معاذ بن جبل، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال خلطات اسفلتية لتعبيد شوارع بلدة وقاص ضمن مشروع عطاء التعبيد الذي تنفذه البلدية تباعاً في جميع مناطقها بكلفة مليون ومئة ألف دينار.

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وقال رئيس مجلس محلي وقاص عبد الله سعيفان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع التعبيد سيشمل مختلف الطرق الداخلية المحددة ضمن المخططات الهندسية والتي كانت مثار مطالبات الأهالي نظراً لحاجتها الماسة لإعادة التأهيل.
وكانت بلدية معاذ أنهت تعبيد الشوارع تباعاً ضمن مناطق العدسية والشونة الشمالية والمنشية.


 




 

 


 

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