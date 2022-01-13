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الخميس، 13-01-2022 11:47 م

دوائر الكورة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - أكد متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، جاهزية مختلف الدوائر المعنية في اللواء للتعامل مع المنخفض الجوي الذي دخل مساء اليوم الخميس ويتوقع أن يرافقه تشكل السيول .

وقال الكعابنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن غرفة العمليات الرئيسة في المتصرفية ترتبط بها غرف عمليات في البلديات ودوائر الخدمات المعنية في اللواء للتنسيق في معالجة أية حالة قد تنجم عن الظروف الجوية المتوقعة.

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