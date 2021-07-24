دودين ينعى الزميل الصحفي مصطفى صادق

الوكيل الإخباري - نعى وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، الزميل الصحفي مصطفى صادق الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة من العطاء في جريدة الدستور.

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وأعرب دودين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهل الفقيد وذويه، ولعموم الأسرة الصحفيّة الأردنيّة، مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته المهنيّة التي قدّمها خلال مسيرته، ضارعاً إلى الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه.



يذكر أن الزميل صادق كان يعمل مديرا للتحرير في جريدة الدستور وعدد من الصحف المحلية والعربية، وعرف بمهنيته، وأخلاقه الطيبة.

