دورة حول إدارة التدريب بجامعة البلقاء



الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني لتدريب وتأهيل المدربين في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، دورة "إدارة التدريب"، بمشاركة عدة جهات من القطاعين العام والخاص.



وقال مدير المركز الدكتور حسن العواملة، إن هذه الدورة تأتي ضمن خطط المركز لعام 2021 في مجال تنمية الموارد البشرية طبقاً للمعايير والمقاييس الدولية في التدريب للإسهام في تحقيق الاتجاهات الإنسانية والاجتماعية للقوى العاملة بشكل يلبي الاحتياجات الفردية وينمي قدراتها والمزايا الاقتصادية التي تخلق جو المنافسة في الاقتصاد الأردني.

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