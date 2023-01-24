الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

دورة في اللياقة البدنية بمركز شابات صخرة في عجلون

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الثلاثاء، 24-01-2023 11:57 م

دورة في اللياقة البدنية بمركز شابات صخرة في عجلون

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات صخرة، اليوم الثلاثاء، في قاعة المركز دورة في اللياقة البدنية لــ 20 شابة من عضوات المركز.

وقالت رئيسة المركز عبير المومني إن المركز يعقد مثل هذه الدورات لتفعيل دور الأجهزة الرياضية في المركز وتنمية المهارات واللياقة البدنية التي تعمل على تحسين الصحة العامة، مؤكدة أهمية تنفيذ الدورات والندوات والمحاضرات التي تعزز من زرع السلوك والممارسات الإيجابية للمشاركات.

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