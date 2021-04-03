الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
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الكويت: أمننا من أمن واستقرار الأردن

مصر تؤكد تضامنها ودعمها الكامل للأردن وأمنه

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السبت، 03-04-2021 11:32 م

دول تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن

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الوكيل الاخباري  - أعربت دول عربية وأجنبية، مساء السبت، عن مساندتها للأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني، بعد اعتقالات لأسباب أمنية إثر متابعة أمنية حثيثة.
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وأكد الديوان الملكي السعودي، مساء السبت، وقوف السعودية التام إلى جانب الأردن ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقياداتها الممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها، وتؤكد مصر على أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأكدت مصر على ان أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري والعربي.

من جهته، عبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لحفظ امن واستقرار الاردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما ، وذلك انطلاقاً مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد ، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  قال إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره.

وأكد عباس أننا ندعم هذه الخطوات التي اتخذها الأردن، لأننا نعتبر أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا.

وشدد الرئيس عباس على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله قادرة على التغلب على هذه الأزمة بحكمة واقتدار.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قال إن المجلس يقف مع الأردن وكل الإجراءات التي يتخذها لحفظ الأمن والاستقرار.

وقالت الخارجية الأميركية، ان الملك عبدالله الثاني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل.

 




 

 


 

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