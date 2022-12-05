ديوان الخدمة: لجنة جائزة الموظف المثالي تضم محكمين معتمدين

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن لجنة اختيار جائزة الموظف المثالي في دورتها الـ 14 تتشكل من محكمين معتمدين من ذوي الخبرة في هذا المجال.وأكد الناصر خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة اليوم الاثنين، أهمية جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية كإحدى الجوائز الوطنية الهامة التي جاءت بهدف تجذير ثقافة التميز وخلق روح التنافسية الإيجابية بين الموظفين الحكوميين، ومكملة لمخرجات عمل لجنة تحديث القطاع العام في ما يخص اكتشاف المواهب ضمن محور الموارد البشرية.ولفت إلى أن الديوان على استعداد لتقديم الدعم اللوجستي للجنة من خلال أمانة سر الجائزة لتمكينها من إتمام عملها على أكمل وجه لاختيار الفائزين ضمن معايير العدالة والشفافية، مبينا أن الجائزة شهدت في السنوات الأخيرة العديد من التطورات التي بنيت على ملاحظات لجان الاختيار السابقة، وساهمت في رفع مستوى الجائزة وتجويد مخرجاتها.