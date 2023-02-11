ديوان الخدمة يوضح حول نشر اسم شخص على قوائم الناجحين دون استدعاء

الوكيل الإخباري - أوضح ديوان الخدمة المدنية، حول نشر اسم شخص على قوائم الناجحين بالامتحان التنافسي دون أن يتم استدعائه .

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وبيّن الديوان في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه حسب الأحقية التنافسية للسيد(عمرو محمد مهيدات)على مستوى بلدية الوسطية /تخصص بكالوريوس محاسبة، تم ترشيحه للامتحان التنافسي ، الا ان اسم السيد عمرو مهيدات سقط سهواً من الإعلان المشار اليه انفاً اثناء عملية صف الإعلان، وحضر للامتحان التنافسي بناء على الرسالة النصية (SMS)، التي يقوم ديوان الخدمة المدنية بارسالها للمرشحين.



وأكد أن هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق المواطنين في تداول أي شائعات، او معلومات مغلوطة دون الرجوع والتأكد من الجهة صاحبة الاختصاص ، وان ديوان الخدمة المدينة حريص كل الحرص على أحقية المتقدمين ونزاهة ودقة إجراءات عمله .



وتاليا نص البيان:



طالعنا ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن نشر اسم مرشحاً في قائمة الناجحين دون استدعائه للامتحان التنافسي وحرصا من ديوان الخدمة المدنية على بيان الحقائق وايصال المعلومة الصحيحة للمواطنين.



وفقاً لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها ، قام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ولغايات تعبئة شواغرها ،بنشر إعلان امتحان تنافسي في الصحف اليومية، وعلى موقعه الالكتروني يوم الخميس الموافق 29/12/2022.



وحسب الأحقية التنافسية للسيد(عمرو محمد مهيدات)على مستوى بلدية الوسطية /تخصص بكالوريوس محاسبة، تم ترشيحه للامتحان التنافسي ، الا ان اسم السيد عمرو مهيدات سقط سهواً من الإعلان المشار اليه انفاً اثناء عملية صف الإعلان، وحضر للامتحان التنافسي بناء على الرسالة النصية (SMS)، التي يقوم ديوان الخدمة المدنية بارسالها للمرشحين كخدمة اضافية يقدمها الديوان لغايات اشعار المرشحين بترشيحهم للامتحانات التنافسية لضمان أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص في المنافسة على الوظائف المتاحة .



ونود التأكيد للقراء والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، بان هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقهم في تداول أي شائعات، او معلومات مغلوطة دون الرجوع والتأكد من الجهة صاحبة الاختصاص ، وان ديوان الخدمة المدينة حريص كل الحرص على أحقية المتقدمين ونزاهة ودقة إجراءات عمله .

وعليه اقتضى التنويه،،

