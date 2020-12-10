الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

إجراء عملية نادرة في الاردن

موسكو: تطعيم أكثر من 150 ألف شخص بلقاح كورونا الروسي

البحرين: وفاتان و201 إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء : سنتجاوز الجائحة بخير

عبدالمنعم العودات رئيساً لمجلس النواب

ولي العهد ينشر صورة عبر حسابه على الإنستغرام - شاهد

قرارات حكومية مصيرية قيد الانتظار

روسيا: 562 وفاة و27927 إصابة جديدة بكورونا

الخميس، 10-12-2020 04:29 م

رئيس الوزراء : سنتجاوز الجائحة بخير

1220206185810765716201


الوكيل الاخباري - قدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التهنئة لرئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، بانتخابه رئيساً للمجلس، وأعضاء المجلس بانتخابهم.
اضافة اعلان

وقال الخصاونة في حديث له تحت قبة البرلمان مساء الخميس، إن الحكومة ملتزمة بروح التشاركية مع مجلس النواب وفق اعلى درجات الشفافية للوصول الى المبتغى الافضل.

وأكد أن الحكومة ستعمل مع النواب لتحقيق ما يستحقه المواطن ضمن المحددات الدستورية وفق احترام السلطات لبعضها البعض.

وتابع الخصاونة :" لا يوجد أمام الأردنيين مستحيل، وسنمضي الى رحاب أفضل وسنتجاوز الجائحة بخير".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220209154021178906949

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

هل_عملية_الفتق_خطيرة

إجراء عملية نادرة في الاردن

11

ألمانيا ترسل 15 جهاز تنفس اصطناعي للأردن

122020321267342556787

ولي العهد ينشر صورة عبر حسابه على الإنستغرام - شاهد

1220207161318448531036

قرارات حكومية مصيرية قيد الانتظار

أخبار متعلقة
11202014185850378240785

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22

112020415241581103033

عجلون :اجتماع يؤكد أهمية تعاون الجميع للالتزام بمعايير السلامة العامة

11202012191220760982097

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 21

11202010141115582093230

متى ينتهي الحظر الشامل بالاردن ؟

الصفدي

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الاذربيجاني

11202011203140915680220

اتحاد العمال يثمن التوجيهات الملكية للتصدي لمظاهر الخروج عن القانون