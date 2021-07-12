رئيس الوزراء يلتقي أمين عام مجمع الفقه الاسلامي

الوكيل الاخباري -

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استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، وبحضور وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة.وأكد رئيس الوزراء على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في العالم الاسلامي لتوضيح الصورة الحقيقية عن ديننا الاسلامي الحنيف باعتباره دين محبة وتسامح ومواجهة الحملات التي يتعرض لها ومحاولة الصاق تهم لا تمت لحقيقته بصلة.ولفت رئيس الوزراء إلى الدور المهم الذي يقوم به مجمع الفقه الاسلامي كعنوان للتآلف وجمع كلمة وصف الامة الاسلامية .