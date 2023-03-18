رئيس سلطة العقبة يلتقي إعلاميين من الكويت والعراق

الوكيل الاخباري - التقى رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وفداً ضم نخبة من كبار الإعلاميين والناشطين المؤثرين عبر منصاتهم المختلفة من دولتيّ الكويت والعراق، وقناتي كردستان والرشيد، الذين يقومون بزيارة سياحية و ترويجية الى مدينة العقبة و وادي رم والبترا.



وأكد الفايز عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن قيادة وشعباً مع الدولتين الشقيقتين اللتين تقدمان إنموذجاً رائعاً في تجاوز كل العقبات من خلال حُسن الجوار لجميع الدول العربية، مشدداً على أن التشاركية السياسية والاقتصادية والثقافية بين الأردن والدول العربية ومنها الكويت والعراق، جعلته محط أنظار أشقائنا في مدّ جسور التعاون.

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