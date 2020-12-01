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الثلاثاء، 01-12-2020 04:23 م

رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا يلتقي السفير الروماني

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، مع السفير الروماني في الأردن نيكولاي كومانيسكو، سبل فتح آفاق جديدة للمزيد من التعاون السياحي بين البلدين، بما سيسهم بالترويج السياحي وتبادل الخبرات.
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وأكد الفرجات خلال لقائه السفير والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء، في مدينة البترا، أهمية التعاون السياحي بين البلدين لمكانة مدينة البترا على خارطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن السلطة تسعى لإنجاز عملية تطوير شاملة في كافة المجالات في المنطقة أبرزها تنويع وتطوير المنتج السياحي في مدينة البترا، مشيراً الى الجهود التي تبذلها السلطة والجهات المعنية بالسياحة للارتقاء بالعملية السياحية برمتها.

من جانبه، قال السفير كومانيسكو إنه قدم لمدينة البترا للاطلاع على معالمها المختلفة وإرثها التاريخي والسياحي وللاحتفال باليوم الوطني لرومانيا مع الأصدقاء الأردنيين والمرشدين الناطقين باللغة الرومانية في البترا.

وأضاف انه "يمكن تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال السياحة لما يزخر به البلدان رومانيا والأردن، من إمكانات كبيرة في هذا المجال ومواقع سياحية وأثرية عظيمة، وعلينا أن ننظر بثقة إلى المستقبل وأن نعمل معا للتغلب تبعات أزمة Covid-19 الحالية".

واحتفاء بالعيد الوطني الروماني الذي يصادف اليوم الثلاثاء، رُفع العلم الروماني إلى جانب العلم الأردني أمام الخزنة في مدينة البترا الأثرية بتنظيم وتنسيق من سلطة إقليم البترا والسفارة الرومانية في عمان.

 




 

 


 

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