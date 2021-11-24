رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الباكستاني

الوكيل الاخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير الباكستاني في عمان، سجاد علي خان والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور الملحق العسكري الباكستاني في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.