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الأربعاء، 24-11-2021 04:36 م

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الباكستاني

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الوكيل الاخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير الباكستاني في عمان، سجاد علي خان والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور الملحق العسكري الباكستاني في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 

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