رخص قطاع النفط: قبول 155 طلباً خلال شهر

الوكيل الإخباري - وافقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الشهر الماضي على 155 طلباً من أصل 159 طلباً تلقتها للحصول على رخص للعمل في قطاع النفط ومشتقاته.



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وبيّنت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الطلبات المقبولة تضمنت 147 طلباً لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال، و4 طلبات لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال، وطلب واحد لاستيراد مادة الفحم البترولي، وطلب واحد لاستيراد الفحم الحجري، وطلبان لاستيراد خزانات وصهاريج للغاز البترولي المسال.



وتقوم الهيئة بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات الراغبة باستيراد المشتقات النفطية وكل ما يتعلق بهذا القطاع، وعدد آخر من المهام المرتبطة بهذا القطاع.

