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الإثنين، 12-10-2020 02:32 م

رسالة وداع مؤثرة من امجد العضايلة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  وجه وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة تصريف الأعمال أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، رسالة وداعية بمناسبة انتهاء عمله بعد استقالة حكومة الدكتور الرزاز وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة.
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وقال العضايلة في رسالته : " لقرابة عام، تشرفت بخدمة وطني الحبيب وشعبه الرائع.الشكر لله تعالى كانت تجربة ثرية ومهمة في مرحلة استثنائية. الشكر الموصول لجلالة سيدنا حفظه الله الذي يقود الوطن بحكمة لبرِّ الأمان، والشكر لدولة الأخ د. عمر الرزاز والزملاء الوزراء وفريق إعلام الرئاسة وموظفيهاالذين تشرفت بالعمل معهم" .

واضاف : " الشكر والعرفان أيضا لزميلاتي وزملائي الأعزاء في وسائل الإعلام جميعها ووسائل التواصل الاجتماعي، فلدعمكم وملاحظاتكم وتواصلكم الدور الكبير في حفزنا على إنجاز المهمة. ألقاكم دوما على المحبة في خدمة الأردن الغالي وقيادته الحكيمة ".

وقال العضايلة : " أهنىء دولة الأخ د. بشر الخصاونة رئيس الوزراء وزملائه الأعزاء وأبارك لهم ثقة جلالة سيدنا حفظه الله، وأتمنى لهم كل التوفيق والسداد لنتجاوز هذه المرحلة أكثر منعةً وقوةً بإذن الله وتوفيقه.حماكم الله، وحمى صحتكم وأحباءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء".

 




 

 


 

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