رشا أبو شخدم تفوز في جائزة الملك عبدالله الثاني

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عن فوز الأردنية رشا أبو شخدم في جائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والابداع الشبابي في دورتها السادسة عن مشروعها (مارثا للتعليم) خلال قمة صناعة الألعاب الالكترونية في دورتها الحادية عشرة التي انطلقت اليوم السبت في البحر الميت.

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وسلم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق الدكتور وجيه عويس الفائزة جائزتها الذي تقوم فكرة مشروعها على عالم يتمتع فيه كل طفل أصم بإمكانية الوصول إلى التعليم من خلال ابتكار منتجات وأدوات تعليمية مدعمة بالتكنولوجيا، بهدف الحد من الأمية في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، باستهداف الأطفال الصم وعائلاتهم من خلال أدوات وحلول تعليمية تفاعلية باستعمال تقنية الواقع المعزز ولغة الإشارة العربية.



وسيحصل المشروع الفائز على دعم مالي قيمته 50 ألف دولار لتطوير مشروعه الريادي المجتمعي.

