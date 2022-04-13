الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 13-04-2022 01:39 ص

رمضانيات اربد تتواصل بحضور جماهيري كبير

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 الوكيل الاخباري - ما زال الآلاف يتوافدون إلى مدينة الحسن الرياضية بإربد يوميا لمتابعة فعاليات "رمضانيات" التي تقيمها وزارات الشباب والزراعة والتنمية الاجتماعية والداخلية والثقافة في مختلف محافظات المملكة.

وتابع اليوم الثلاثاء اكثر من 10 الاف شخص فعاليات اليوم العاشر من "رمضانيات اربد" التي حضرها محافظ اربد رضوان العتوم والحكام الاداريين وعدد من المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني وسط تفاعل لافت مع فقراتها المنوعة.

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