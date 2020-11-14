سفارات دول صديقة تستذكر مسيرة الراحل الكبير الحسين بن طلال

الوكيل الاخباري -

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استذكرت سفارات دول صديقة في المملكة، مسيرة الراحل الكبير جلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، في ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم السبت.وأشارت السفارتان الأميركية والأوكرانية إلى إسهامات الحسين الباني، طيب الله ثراه، في بناء الأردن الحديث، وإنجازاته العظيمة على مختلف الصعد المحلية والدولية والتي جعلت منه قائداً عظيماً حظي باحترام الأمة والعالم أجمع.وقالت سفارة الولايات المتحدة في منشور لها "نستذكر اليوم مع جميع الأردنيين عيد ميلاد المغفور له جلالة الملك الحسين، القائد الذي حظي باحترام وتقدير العالم أجمع وأسس الشراكة القوية مع الولايات المتحدة التي تستمر إلى هذا اليوم".وفي السياق، قالت السفارة الأوكرانية، "إن جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، سيبقى دائمًا في قلوب شعبه وفي ذاكرة المجتمع الدولي كقائد عظيم وأب الأمة".وأضافت في بيان "اليوم يحيي الأردن الذكرى الـ 85 لميلاد جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال"، مشيرة إلى إسهاماته الكبيرة في تنمية الأردن، وفي التعامل مع التطورات في منطقة الشرق الأوسط.