سلطة إقليم البترا تقرر تخفيض بدل الخدمات على تذاكر الدخول

الوكيل الاخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، تخفيض بدل الخدمات على تذاكر الدخول إلى الموقع الأثري لغير الأردنيين، تعزيزا للسياحة المستدامة واحتفالا بمناسبة يوم التراث العالمي.

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وسيكون التخفيض الذي جاء انطلاقا من واجب السلطة في دعم قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والمحلي وتشجيع وكالات السياحة الأردنية على جذب أكبر عدد من السياح، تصديا لانخفاض الطلب على السياحة، لا سيما في البترا، من خلال:

أولا: تخفيض بدل الخدمات على التذاكر المدفوعة مسبقاً للمكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية وبنسبة تتراوح بين 10 - 17 بالمئة، ليصبح سعرها في اليوم الواحد 45 دينارا وفي اليومين 47 وفي ثلاثة أيام 50 دينارا.



ويفتح باب الشراء للتذاكر اعتبارا من تاريخ 21/4 ولغاية 30/6 وتستمر صلاحية التذاكر المدفوعة مسبقا لغاية 31/12/2025.



ثانياً: تخفيض بدل الخدمات للزوار العرب لتصبح قيمتها 9 دنانير، اعتباراً من تاريخ 1/ 5 ، بحيث تصبح قيمة التذكرة للعرب شاملة بدل الخدمات ليوم واحد 30 دينارا وليومين 35 دينارا ولثلاثة أيام 40 دينارا.



ونظراً لاستحداث العديد من الخدمات الجديدة للزوار، قرر المجلس إضافة بدل الخدمات للمقيمين بقيمة 9 دنانير، بحيث تصبح قيمة التذكرة 10 دنانير، على أن يتم اعتماد السعر الجديد اعتباراً من تاريخ 1/ 5 المقبل.



في حين سيتم الإبقاء على سعر تذكرة زوار اليوم الواحد دون مبيت 90 دينارا، والإبقاء على إعفاء الزوار المرافقين لذويهم الذين لم يتجاوزوا الـ 12 من أعمارهم، والرحلات الجماعية لطلاب الجامعات والمدارس الأردنية.