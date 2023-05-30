سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين السدود إلى 138 مليون متر مكعب

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن ان كميات المياه الداخلة من الامطار التي هطلت على المملكة خلال الساعات الـ48 الماضية بلغت 38 مليون متر مكعب لترفع نسبة التخزين في السدود الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء 30 أيار 2023 الى 138 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 49% من الطاقة التخزينية الكلية البالغة 280,759 مليون متر مكعب مقارنة مع 82 مليون متر مكعب العام الماضي لنفس الفترة بنسبة تخزين 29,18%.

اضافة اعلان



وأوضحت ان أعلى كمية مياه امطار دخلت الى السدود سجلت في سد الموجب الذي يستخدم لأغراض الشرب والري والاستعمالات الصناعية بلغت 21,251 مليون متر مكعب لترفع التخزين فيه الى 100% وهي اعلى كمية دخلت اليه منذ تشغيله عام 2003 ، ودخل الى سد الوالة الذي يستخدم للري ولغايات الشحن الجوفي خلال الـ 48 ساعة الماضية 13 مليون متر مكعب لترفع التخزين فيه الى 16,8 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 67% ، وسد التنور دخل اليه 2,776 مليون متر مكعب لترفع تخزينه الى 8,6 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 61% ، وسد اللجون دخل اليه 70,219 الف متر مكعب لترفع تخزينهالى 202,3 الف متر مكعب بنسبة 20,3% ، وسد الكرك 529 الف متر مكعب لترفع تخزينه الى نحو 670 الف متر مكعب بنسبة تخزين 34% ، وسد ابن حماد دخل اليه 500 الف متر مكعب وتوزعت باقي الكميات على مختلف السدود .