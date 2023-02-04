سلطة وادي الاردن تحذر المزارعين خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - جددت سلطة وادي الاردن تحذيرها من خطر تشكل السيول خاصة في المناطق الشمالية، نظرا لتجدد الأحوال الجوية غير المستقرة اليوم السبت .

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ودعت السلطة في بيان لها، المواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.



وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في مناطق الاختصاص ستعمل باستمرار لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة بكل مسؤولية.

