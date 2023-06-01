سيدات الطفيلة يقمن حفل حناء بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري - نظمت جمعية سيدات الطفيلة الخيرية في ساحة قرية السلع السياحية حفل حناء بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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واشتمل الحفل على أهازيج الفرح والأغاني الوطنية والترويدة والزغاريد فرحا بهذه المناسبة.



وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة حنان الخريسات إن هذه الاحتفالية بيوم فرح الحسين جاءت تعبيرا عن مشاعر الفرح والسرور والتهنئة والتبريكات بمناسبة زفاف ولي العهد.



وتضمن الحفل دبكات شعبية وزغاريد ابتهاجا بزفاف سمو ولي العهد، ومجموعة متنوعة من الأكلات الشعبية والحلويات على الحضور .

