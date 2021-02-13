سيناريوهات تبحثها الحكومة في ظل الوضع الوبائي الراهن

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء قراءة " الوكيل الإخباري" ، لتصريحات مسؤولين بشأن الوضع الوبائي الراهن ، فقد تم تحليل تلك المعطيات ، حيث "السيناريوهات المتوقعة" ، التي تهدف إلى السيطرة على فيروس كورونا في المملكة.

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أول السيناريوهات ، إعادة العمل بالحظر الشامل يوم الجمعة ، نتيجة للتجمعات التي كانت تسيطر على المشهد الأردني ، يوم أمس الجمعة ، ما أثار استياء مسؤولين حكوميين .

وقد عبر كثيرون - مسؤولون - عن امتعاضهم حيال المخالفات ، التي كانت تتعارض وأوامر الدفاع، خاصة التجمعات التي تعتبر عاملا أساسيا لانتشار الوباء .

ثاني السيناريوهات ، تقليل ساعات الحظر الجزئي الليلي ، حيث أن هذا الأمر أمام الحكومة ، ويتم البحث في هذا المقترح .

ثالث السيناريوهات ، إعادة إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية ، حيث أن المساهمة بفتحها من جديد ، ساهم في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

رابع السيناريوهات ، قد يتم العمل بكافة السيناريوهات آنفة الذكر ، عملا بالمصلحة العامة ، إلا أن ذلك قيد الدراسة ، فالحكومة تقيّم الوضع الوبائي الراهن ، خاصة في ظلّ ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس ، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعتزم الحكومة ، عقد اجتماع لبحث القرارات على وقع الاستياء الشعبي من عودة ارتفاع أعداد الإصابات .



