شاهد : الامن العام : ضبط سائق مركبة يقود بتهور في عمان - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة السير، مساء السبت، إن العاملين في الإدارة تمكنوا من ضبط إحدى المركبات بعد تداول مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية يظهر خلاله سائق هذه المركبة اثناء قيادته المركبة بطريقة متهورة واستعراضية معرضا ً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.



وتابعت الإدارة أنه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد المركبة ومكان تواجدها ، حيث جرى ضبطها و سائقها وحجزها لدى ساحات الحجز المخصصة لذلك تمهيدا ً لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.



وأهابت إدارة السير بالسائقين ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتعليمات قانون السير وعدم ارتكاب المخالفات والسلوكيات المرورية الخطرة حفاظا ًعلى سلامتهم وسلامة الآخرين.

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