شاهد : الفيديو الكامل لحفل حناء الآنسة رجوة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، الفيديو الكامل حفل حناء الآنسة رجوة السيف الذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي – مضارب بني هاشم بمناسبة قرب زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف.



وعلى وقع أهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة، أقامت الملكة رانيا العبدالله، مساء الاثنين، حفلة حناء في قصر زهران، بمشاركة عدد من أميرات العائلة المالكة، ومايقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها، كأولى الاحتفالات الملكية بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف، المقرر في الأول من حزيران المقبل.

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