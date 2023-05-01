شباب الزرقاء تنظم سباق الظليل تحت شعار لا للمخدرات

الوكيل الاخباري - أقيمت اليوم الاثنين في الظليل منافسات سباق الظليل الثالث لاختراق الضاحية تحت شعار "نعم للحياة...لا للمخدرات"، برعاية محافظ الزرقاء حسن الجبور، شارك فيها عدد كبير من أبطال ألعاب القوى على مستوى المملكة .



وحضر الفعالية مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام ورئيس بلدية الظليل نضال العوضات ورئيس نادي شباب الظليل منذر أبو محفوظ، ومرتب الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة محافظة الزرقاء، وجمع من أبناء المجتمع المحلي.

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