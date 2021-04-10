شباب العاصمة تحتفل بمئوية الدولة

الوكيل الاخباري -

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نفذت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز الشبابية التابعة لها اليوم السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم" احتفالية "علمنا عالي" بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية الدولة واليوم الوطني للعلم الاردني.وتحدث مدير شباب العاصمة جمال الزعبي، خلال الاحتفالية التي شارك فيها 50 عضوا من اعضاء المراكز الشبابية، عن دور الهاشميين منذ تأسيس امارة شرق الاردن في 11 نيسان عام 1921 واستمر الاردن في التطور والبناء حتى تولى جلالة الملك عبدالله الثاني الراية الهاشمية ليواصل مسيرة البناء والنهضة والحفاظ على استقرار الأردن وآمنه ليبقى سدا منيعا في وجه التحديات والازمات .