شركة المدن: نبحث المساهمة في تمويل مشروع مدينة الزرقاء الصناعية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد، أهمية إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء بما تمتلكه من موقع استراتيجي مميز يتوسط العراق وسورية والسعودية، ما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب المستثمرين.

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وقال جويعد ، إن مشروع المدينة الصناعية الذي تقدر تكلفة إنشاء مرحلته الأولى حوالي 25 مليون دينار، سيحفز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدود المشروع والاستفادة من المزايا التي يوفرها.



وأضاف أن الشركة تبحث حاليا المساهمة في تمويل المشروع الذي أدرج ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 إلى 2023.



وأوضح ان المشروع يتضمن إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء خلال الربع الأخير من عام 2023، يشتمل على تنفيذ وتطوير البنية التحتية في المرحلة الأولى بمساحة 1000 دونم وايصال خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والطرق إلى مدخل المدينة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية والمباني من أصل 4700 دونم تشكل إجمالي مساحة المنطقة.