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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 21-07-2024 10:35 ص

شكاوى من انقطاع ونقص المياه في مناطق بالمملكة

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الوكيل الاخباري- اشتكى مواطنون في عدد من محافظات المملكة من انقطاع المياه وشحها أثناء دور التوزيع.

وأشاروا إلى أنه في ظل الحاجة الماسة للمياه أثناء فصل الصيف ، فإن مناطق متفرقة من المملكة تعاني من انقطاعات متكررة للمياه.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد مستمرة منذ شهرين، لافتين إلى أنهم يتكبدون عناء شراء تنكات الماء على حسابهم الخاص لتغطية النقص.

وبينوا أن أدوار المياه غير منتظمة وتأتي مرتين كل شهر بمواعيد غير معلنة وغير ثابتة عدا عن ضعف الكميات التي لا تغطي الحاجات الأساسية.

وأضافوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى لوزارة المياه لكن دون جدوى.

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