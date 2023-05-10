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شكاوى من عدم توفر دواء لمرض ويلسون في مستشفى الجامعة

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الأربعاء، 10-05-2023 12:03 م

شكاوى من عدم توفر دواء لمرض ويلسون في مستشفى الجامعة

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الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون من عدم توفر دواء (بنيسيلامين) في مستشفى الجامعة الأردنية، والمستخدم من قبل المرضى لعلاج مرض ويلسون منذ ما يزيد على الشهر.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا الدواء غير متوفر بالصيدليات ويصعب إيجاده، لافتين إلى أنه ضروري للوقاية من مضاعفات المرض ولا يوجد له بديل.

وأضافوا أن الدواء يطرد النحاس من الكبد ويعمل على حمايته من المضاعفات الخطيرة للمرض.

ويستخدم دواء (بنيسيلامين) في علاج مرض ويسلون، وهو مرض وراثي ينتج عن تراكم النحاس في الدم، حيث يعمل الدواء على الارتباط بالنحاس والتخلص منه.

بدوره أكد مدير الإعلام والاتصال في مستشفى الجامعة الأردنية فراس ذيب أن عدم توفر العلاج بسبب التأخير في الحصول على الموافقة بالسماح في استيراد من قبل الشركة الموردة.

وقال ذيب لـ"الوكيل الإخباري"، إن من المتوقع وصول العلاج خلال أسبوع ويمكن للمرضى مراجعة المستشفى للحصول على الأدوية التي يحتاجونها.

 




 

 


 

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