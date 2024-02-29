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الخميس، 29-02-2024 09:22 م

صدور ارادة ملكية سامية اليوم الخميس

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية باستحداث ميدالية خاصة باسم (ميدالية اليوبيل الفضي).

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وبموجب الإرادة الملكية، تستحدث ميدالية خاصة باسم (ميدالية اليوبيل الفضي) بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.


وتمنح هذه الميدالية تقديرا للأشخاص الذين قدموا خدمات بارزة وأعمالا رائدة في مختلف المجالات وخاصة الذين ساهمت أعمالهم في بناء الوطن وتطويره من مدنيين وعسكريين خلال الخمسة وعشرين عاما التي مضت.


وتمنح هذه الميدالية أيضا للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.


ولا تخضع هذه الميدالية لترتيب معين من ضمن الأوسمة الأردنية، وهي ميدالية خاصة بمناسبة جلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.


ويصدر الديوان الملكي الهاشمي براءة ملكية لهذه الميدالية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منحها.

 

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