صرف المستحقات المالية لمصححي امتحان التوجيهي الاثنين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم يوم الأحد الموافق ٢٦ / ٩/ ٢٠٢١ بدعوة البنوك لاستلام الشيكات الخاصة بالمستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز المتعلقة بامتحان الثانوية العامة.

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وأكد مدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة الأستاذ محمد المناصير أنه بإمكان المشتركين مراجعة بنوكهم اعتبارا من صباح يوم الاثنين لاستلام مستحقاتهم المالية .



وأضاف أن الوزارة تثمن جهود جميع العاملين في امتحان الثانوية العامة لدورهم البارز في إنجاحه.

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