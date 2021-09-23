الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 02:36 م

صرف المستحقات المالية لمصححي امتحان التوجيهي الاثنين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم يوم الأحد الموافق ٢٦ / ٩/ ٢٠٢١ بدعوة البنوك لاستلام الشيكات الخاصة بالمستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز المتعلقة بامتحان الثانوية العامة.

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وأكد مدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة الأستاذ محمد المناصير أنه بإمكان المشتركين مراجعة بنوكهم اعتبارا من صباح يوم الاثنين لاستلام مستحقاتهم المالية .


وأضاف أن الوزارة تثمن جهود جميع العاملين في امتحان الثانوية العامة لدورهم البارز في إنجاحه.

 

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