صرف دفعات مالية الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ، أن تحويل الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل "3"، سيتم صرفه الأسبوع الحالي .

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وبين صوالحة ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري"، أن الدفعات المادية ، تصدر بشكل أسبوعي ، وفق الشروط التي تمّ الإعلان عنها ، من خلال الصندوق.

وأضاف انه تم فتح باب الاستعلام عن حالة الطلب للأسر التي تقدمت بطلب للاستفادة من برنامجي تكافل" 1" و"3"، وفي حال تم رفض طلب الأسرة فسيتم بيان أسباب الرفض، وبإمكان الأسرة التقدم بتظلم لنفي سبب الرفض مباشرة على موقع الصندوق، بعد إرسال ما يثبت هذا النفي.

وبرنامج "تكافل 3 "، تم توجيهه من قبل الحكومة للأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين بالقطاع غير المنظم.





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