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السبت، 28-01-2023 03:08 م

صناعة الأردن: السوق السعودية فرصة كبيرة للصناعات الأردنية

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الوكيل الاخباري-أكد ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن طاهر خالد، أن السوق السعودية تمثل فرصة كبيرة جداً أمام الصناعة الأردنية في مختلف القطاعات.

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ووصف خالد في بيان للغرفة، اليوم السبت، زيارة الوفد الأردني إلى المملكة بالناجحة والمميزة، معتبراً أنّ هذه الزيارة سيكون لها تبعات إيجابية وخطوات متلاحقة في القريب العاجل.


ولفت إلى أن الوفد الصناعي الأردني زار غرف جدة والمدينة المنورة ومكة المكرّمة، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تناولت الفرص المتاحة، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على انسياب السلع.


وقال خالد إن الصناعة الوطنية تستطيع تحقيق اختراق إيجابي للسوق السعودية، في حال الاطلاع على الفرص المتاحة والممكنات للصناعة الوطنيّة.


وأكد أن السوق السعودية من الأسواق الاستراتيجية والأساسية للصناعة الوطنية، داعياً إلى ضرورة الاطلاع على متطلبات السوق السعودية.


ولفت خالد إلى أن الأردن يستورد العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعاته من السعوديّة، وخصوصاً في قطاع الصناعات البلاستيكيّة، مشدّداً على أن فرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها.


وأكد أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ليس صعباً، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين سياسياً، إلا أن هناك بعض الأمور التي قد تساعد على تسريع هذه العملية.


يشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني يعد أحد القطاعات الواعدة والقابلة للتطور، وتشكل صادراته ما يزيد على 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية، وبقيمة تتجاوز الـ 7 مليارات دولار سنوياً.

 




 

 


 

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