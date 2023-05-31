صندوق المعونة يحتفل بزفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري- احتفل صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأربعاء، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

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وهنأت مدير عام الصندوق ختام شنيكات، جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو ولي العهد، والشعب الأردني بهذه المناسبة العزيزة، داعية أن يديم الله السعادة على الأسرة الهاشمية والشعب الأردني.



وبينت شنيكات خلال متابعتها فعاليات الصندوق في محافظات المملكة كافة، والتي أقيمت على مدار أسبوع، أن مثل هذه الفعاليات تثلج الصدر وترفع المعنويات بهذه الكوكبة من العاملين في الصندوق.