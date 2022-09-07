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صور.. طالب يتعرض لضرب مبرح من معلم بالرصيفة

الأربعاء، 07-09-2022 03:29 م

صور.. طالب يتعرض لضرب مبرح من معلم بالرصيفة

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

اشتكت والدة طالب من تعرض ابنها للضرب المبرح من قبل معلم في احدى المدارس الحكومية في لواء الرصيفة.

وقالت والدة الطالب في الصف السابع، لـ "الوكيل الإخباري" أن ابنها تعرض للضرب بشكل مبرح بواسطة بربيش من قبل احد المعلمين.

 
وأضافت أن الحادثة بدأت بمجرد أن سقطت من ابنها زجاجة ماء على مقعده عن دون قصد، وبدلاً من أن يقوم المعلم بالتعامل معه بلطف قام بضربه.

وأشارت إلى أنه أدى ذلك إلى احداث جروح في جسمه، وفق والدته

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" الشكوى أمام وزارة التربية والتعليم.

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