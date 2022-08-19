صور - والد الأطفال الخمسة الذين توفوا إثر حريق: ‏اللهم اني اسألك الصبر والسلوان

الوكيل الإخباري - نعى والد الأطفال الخمسة أحمد الدعجة، اليوم الجمعة، أبنائه الذين توفوا إثر حريق منزلهم بمدينة الرصيفة صباح اليوم.

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ونشر والد الأطفال صورهم عبر صفحته على الفيس بوك وكتب " ‏قدر الله وماشاء فعل اللهم لا اعتراض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله " إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها ) فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان واريام وريم وملاك في ذمة الله . ‏اللهم اني اسألك الصبر والسلوان"



سابقاً أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه توفي خمسة أطفال صباح اليوم إثر حريق شب داخل أحد الشقق في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء الرصيفة.