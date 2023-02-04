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السبت، 04-02-2023 06:26 م

صيدلة جامعة مؤتة تحصل على الإعتماد الأميركي

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الوكيل الاخباري - منح مجلس اعتماد التعليم الصيدلاني الأميركي كلية الصيدلة في جامعة مؤتة شهادة الإعتماد الدولي، اعتبارا من شهر شباط الحالي، لتكون من أوائل الكليات التي تحصل على المسمى.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان إن لدى الجامعة غايات استراتيجية تسعى لتحقيقها ومن أهما تحقيق أفضل جودة تعليم وتدريب للطلاب بالمعايير الدولية والوطنية ولذلك حرصت على دعم ملفات التقدم للاعتمادات الدولية لبرامجها بما يعزز فرص الخريجين على الحصول على فرص توظيف وطنيا ودوليا.

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