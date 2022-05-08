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الأحد، 08-05-2022 06:14 م

ضانا تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد

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الوكيل الاخباري - شهدت محمية ضانا للمحيط الحيوي، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حركة سياحية نشطة، لجميع المواقع الأثرية والمرافق السياحية والبيئية فيها، فضلا عن حركة سياحية نشطة في المناطق المتاخمة للمحمية كغابات لحظة ومخيم الرمانة.

وتجاوز زوار المحمية خلال عطلة العيد 700 زائر بين زوار نهاريين ومبيت، 40 بالمئة منهم محليون، في وقت تنفذ فيه المحمية برامج بيئية ومشروعات سياحية في العديد من مرافقها المتنوعة، وفق مدير المحمية المهندس عامر الرفوع.

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