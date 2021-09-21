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ضبط أدوية غير مرخصة تُباع للمواطنين

الثلاثاء، 21-09-2021 08:31 م

ضبط أدوية غير مرخصة تُباع للمواطنين

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات إن دور المؤسسة هو رقابي للأدوية موكداً أنه على مدى شهر كامل تم تتبع العديد من مستودعات الادوية المخالفة.

وأضاف عبر قناة المملكة أن الفرق المختصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية قامت بضبط مشغل ومستودع اليوم يقوم بتعبئة مكملات غذائية ويروجها كأدوية بديلة دون الحصول على أي تراخيص  .

وأضاف أنه تم تتبع المواقع الالكترونية لهؤلاء الاشخاص وتم التواصل معهم حتى تم ضبط المواقع المحددة والتحرز على كامل المواد التي يتم ترويجها وبيعها للمواطنين .

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