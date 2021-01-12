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الثلاثاء، 12-01-2021 06:17 م

ضبط المتورط الرئيسي في قضية تهريب 800 الف حبة مخدرة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات وباسناد من الفريق الخاص بالادارة داهمت اليوم مكان تواجد الشخص المطلوب الرئيسي في قضية تهريب 800 الف حبة مخدرة حيث تمكنت القوة من القاء القبض عليه .
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وفي تفاصيل القضية فقد وردت معلومات قبل اسابيع لادارة مكافحة المخدرات حول نية عدد من الاشخاص تجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها لاحدى دول الجوار حيث جرى في حينه متابعة تلك المعلومات والتأكد منها وتحديد موعد نقل الحبوب المخدرة .

وفي الوقت المحدد تم مطاردة المركبة التي استخدمها الاشخاص لنقل المواد المخدرة وتم في حينه ضبط المركبة وفرار من كانوا بداخلها وعثر داخل المركبة على 800 الف حبة مخدرة وجرى تحديد المتورط الرئيسي في القضية والذي القي القبض عليه اليوم . 

 




 

 


 

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