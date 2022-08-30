ضبط مركبة تسير بسرعة 215 كم/ساعة على طريق الـ 100

الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن مجموعات المرور ضبطت مركبة تسير بسرعة 215 كم / الساعة على شارع الـ100 يوم أمس الاثنين.

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وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن، المسير بهذه السرعات لا تعني إلا السعي لإزهاق روح مرتكبها أو أحد مستخدمي الطريق، منوهاًَ إلى أنه تم ضبط السائق واتخاذ إجراء قانوني وإداري بحقه.



ودعا الجميع بضرورة تفقد مركباتهم فنياً لتجنب أي عطل للمركبات تعيق حركة السير، خاصة خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة.

