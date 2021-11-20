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السبت، 20-11-2021 05:46 م

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس إنه وبالتعاون مع مديرية الامن العام جرى ضبط احدى وكالات الغاز المنزلي في محافظة الزرقاء تقوم بالتلاعب وغش اسطوانات الغاز المنزلي واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم وضُبطت الاسطوانات كافة التي تم التلاعب بها بهدف الغش والاحتيال على المواطنين .

وكانت معلومات وردت لمديرية الامن العام حول قيام احدى وكالات الغاز المنزلي بالعبث والتلاعب باسطوانات الغاز، إذ قاموا بتتبع تلك المعلومات وبعد التأكد منها جرى ضبط مركبة تابعة للوكالة و التحقق من الاسطوانات من قبل مفتشي مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، حيث أكدت الفحوصات أنه قد تمّ التلاعب بأوزان واختام (16) اسطوانة تمّ ضبطها، بالإضافة إلى ضبط أدوات تستخدم لغايات التلاعب بالاختام وإنقاص الأوزان، وجرى التحفظ عليها  لمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة.

وتُهيب مؤسسة المواصفات والمقاييس بالاخوة المواطنين كافة، التواصل مع المؤسسة على هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) حال شكّهم بالتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزليّ قبل تركيبها، كما يمكن إبلاغ المؤسسة عبر تطبيق “بخدمتكم” وصفحة المؤسسة على فيسبوك
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